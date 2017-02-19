Порошенко пригласил вице-президента США посетить Украину

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил вице-президента США Майка Пенса приехать в Украину с визитом.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом", — написал Цеголко в Twitter в субботу по итогам встречи Порошенко с Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщалось ранее, в субботу вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе.