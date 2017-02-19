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    Политика

    Порошенко пригласил вице-президента США посетить Украину

    Тема:

    Мюнхенская конференция по безопасности (45)

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    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, "президент Украины пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом".
    Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс
    @VP

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил вице-президента США Майка Пенса приехать в Украину с визитом.

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    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "Президент Украины пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом", — написал Цеголко в Twitter в субботу по итогам встречи Порошенко с Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как сообщалось ранее, в субботу вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе.

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