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    МИД ФРГ: встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (46)

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    По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, через несколько недель состоится встреча в "нормандском формате" для подготовки политического процесса.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Новая встреча в "нормандском формате" должна пройти в ближайшие недели, сообщил журналистам глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мюнхенская конференция. Украина чужая на ней — Бортник

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    "Через несколько недель мы встретимся снова для подготовки политического процесса", — заявил Габриэль, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

    Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин.

    Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

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