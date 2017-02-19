МИД ФРГ: встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Новая встреча в "нормандском формате" должна пройти в ближайшие недели, сообщил журналистам глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

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"Через несколько недель мы встретимся снова для подготовки политического процесса", — заявил Габриэль, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин.

Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.