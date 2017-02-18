Климкин не исключил встречи "нормандской четверки" через 5-6 недель

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Новая встреча "нормандской четверки" может состояться через пять-шесть недель. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как сообщается, это будет зависеть от результативности работы сторон.

"Все, о чем мы смогли договориться (на встрече в субботу – Ред.), что наши представители, возможно, на уровне политических директоров, соберутся в ближайшее время и продолжат интенсивную дискуссию", — сказал Климкин журналистам в Мюнхене в субботу.

По его словам, обсуждалась также возможность проведения новой встречи на уровне глав МИД, но сроки ее проведения пока не известны.

"Мы также договорились, что возможно через пять-шесть недель — это будет вопрос, насколько мы будем готовы к такой встрече, — еще раз встретиться, возможно, на уровне министров. Пока что временные рамки этой встречи не определены, будем смотреть, насколько удачно нам удастся в ближайшие дни поработать", — сказал Климкин.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры "нормандской четверки" договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей.