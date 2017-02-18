МИД Украины осуждает указ РФ о признании документов жителей Донбасса

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины осуждает указ Владимира Путина о признании документов, выданных на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом говорится в субботу в заявлении ведомства.

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В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

"В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в заявлении.

В МИД Украины расценивают данное решение России, "как де-факто признание нелегальных органов власти в Донбассе". Украинский МИД считает, что РФ "в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает минские договоренности".

При этом украинская сторона призывает международных партнеров "усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею минских договоренностей и возврата в международное правовое поле".