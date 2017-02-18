Порошенко: Украина находится среди приоритетов для новой администрации США

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

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"Был еще раз получен мощный сигнал о том, что США находятся рядом с Украиной, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов", — сказал Порошенко в субботу журналистам после встречи с Пенсом на полях Мюнхенского саммита.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины.