наверх
18.02.201720:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: Украина находится среди приоритетов для новой администрации США

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (35)

    (обновлено: )15507
    Как заявил Порошенко в субботу журналистам после встречи с Пенсом на полях Мюнхенского саммита, был еще раз "получен сигнал о том, что США находятся рядом с Украиной".
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

    Читайте также: Мюнхенская конференция: как жить в мире после избрания Трампа — Волошин

    "Был еще раз получен мощный сигнал о том, что США находятся рядом с Украиной, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов", — сказал Порошенко в субботу журналистам после встречи с Пенсом на полях Мюнхенского саммита.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Памятное шествие участников битвы за Дебальцево в Киеве
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Павел Климкин в Мюнхене
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений