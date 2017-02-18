Порошенко договорился об активизации работы по трастовым фондам НАТО

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины", — говорится в сообщении. Отмечается, что она была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

О создании пяти трастовых фондов для помощи Украине было объявлено во время саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, позже были созданы еще несколько фондов помощи. В пятницу исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявил, что на данный момент эффективно работают восемь трастовых фондов НАТО, которые охватывают широкий спектр помощи Украине.

Ранее сообщалось, что власти Украины ожидают от саммита НАТО, который пройдет в мае в Брюсселе, подтверждения политики открытых дверей и поддержки Украины.