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    Политика

    Климкин обсудил с главой МИД Румынии совместную президентскую комиссию

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    Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Павел Климкин поздравил румынского коллегу с назначением на должность и "поблагодарил за последовательную поддержку Украины официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии".
    Встреча глав МИД Румынии и Украины на полях Мюнхенской конференции
    МИД Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин на полях Мюнхенской конференции обсудил со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану проведение заседания совместной президентской комиссии, сообщается на сайте МИД Украины.

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    "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану… Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и Румынией, в частности, проведение в 2017 году заседания украинской-румынской совместной президентской комиссии", — говорится в сообщении.

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    Как сообщает ведомство, Климкин поздравил румынского коллегу с назначением на должность и "поблагодарил за последовательную поддержку Украины официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии".

    Мелешкану в свою очередь заверил украинского министра, что Румыния "будет поддерживать Украину и ее усилия в любом международном формате, который будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины".

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