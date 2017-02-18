Климкин обсудил с главой МИД Румынии совместную президентскую комиссию

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин на полях Мюнхенской конференции обсудил со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану проведение заседания совместной президентской комиссии, сообщается на сайте МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану… Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и Румынией, в частности, проведение в 2017 году заседания украинской-румынской совместной президентской комиссии", — говорится в сообщении.

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Как сообщает ведомство, Климкин поздравил румынского коллегу с назначением на должность и "поблагодарил за последовательную поддержку Украины официальным Бухарестом в противостоянии российской агрессии".

Мелешкану в свою очередь заверил украинского министра, что Румыния "будет поддерживать Украину и ее усилия в любом международном формате, который будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины".