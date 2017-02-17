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    Политика

    Ляшко предложил урегулировать отношения с ДНР и ЛНР

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (420)

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    "Радикальная партия" предлагает Верховной Раде принять проект постановления о создании следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в зоне военной операции и экономических связей с неподконтрольными территориями.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. "Радикальная партия" предлагает Верховной Раде вмешаться в проблему с торговой блокадой Донбасса и принять пакет законов, касающихся урегулирования отношений с неподконтрольными территориями, сообщает лидер этой партии Олег Ляшко в Facebook.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
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    Ранее в пятницу Ляшко сообщил, что его партия разработала стратегию возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, и пообещал в ближайшее время обнародовать эти инициативы.

    Ляшко поясняет, что в связи с торговой блокадой Донбасса в Украине сложилась крайне взрывоопасная ситуация.

    "Чтобы это предотвратить, призываем обе стороны конфликта — и активистов-патриотов, и представителей власти — немедленно собраться в украинском парламенте для наработки законодательных механизмов урегулирования ситуации", — пишет политик.

    Он предлагает Раде наработать и принять пакет документов.

    "Мы предлагаем разработать и принять пакет документов, касающихся урегулирования отношений с временно оккупированными территориями", — пишет Ляшко.

    В частности, по его данным, партия предлагает Раде принять проект постановления о создании следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в зоне военной операции и экономических связей с неподконтрольными территориями.

    Еще партия предлагает принять закон об урегулировании вопроса о порядке перемещения товаров и лиц через линию разграничения в Донбассе, а также принять доработанный проект закона об оккупированных территориях.

    Среди инициатив партии также принятие "законопроекта о национализации имущества агрессора". Также партия предлагает законопроект о национализации тех предприятий сферы теплоснабжения, которые отказываются проводить переоборудование на другой тип угля (вместо дефицитного антрацита).

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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