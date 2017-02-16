На Банковой готовят увольнение Грицака, на пост "продвигают" Демчину - СМИ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака могут уволить в ближайшее время по инициативе администрации президента Порошенко, голосование по новому главе СБУ могут провести уже в период с 21 по 23 февраля, сообщило в четверг издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

"В эти дни проходит внутренняя ротация всех людей Грицака в регионах и в центральном аппарате СБУ. Недавно также президент назначил новых глав (областных управлений — Ред.) СБУ в нескольких областях Украины. В общем, идет очень активная перестановка кадров", — заявил изданию источник.

Согласно сообщению, близкие к Порошенко депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский и Игорь Коненко, замглавы фракции БПП Сергей Березенко "продвигают" на должность главы СБ Украины первого заместителя Павла Демчину, который якобы "решает" вопросы бизнес-окружения президента. Однако у Демчины мало шансов занять эту должность, поскольку его кандидатуру блокируют в самой фракции БПП.

"В центральный аппарат сейчас заходят люди начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Именно к его кандидатуре склоняется Порошенко, поскольку он системно наладил работу ГУР и внешней контрразведки", — цитирует издание источника и добавляют, что голосование по новому главе СБУ хотят провести уже в период с 21 по 23 февраля, и сейчас идет активный сбор голосов в Раде.

Ранее Порошенко сменил начальников управления Службы безопасности Украины в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.