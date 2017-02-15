Климкин считает "очень сильным" заявление США по Крыму

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин считает очень сильным заявление новой администрации США по Крыму.

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"Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете Безопасности ООН со стороны представителя США, сейчас мы слышим это очень последовательно, и уже не первый раз, от новой администрации. И то, что я слышу вчера, сегодня — очень важно, чтобы построить очень практическую и логичную картину, как мы будем работать дальше вместе", — сказал Климкин в интервью, видео которого доступно на странице "Голоса Америки" в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.