СМИ: Порошенко и Столтенберг встретятся на полях Мюнхенской конференции

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко встретятся в субботу, 18 февраля, в Мюнхене, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в кругах, близких к подготовке этой встречи.

"Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в эту субботу", — сказал собеседник агентства.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на конференции по безопасности в Мюнхене, обсудить ситуацию в Украине и меры по предотвращению роста напряженности и улучшению понимания и предсказуемости.

Более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Байеришер Хоф. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие: генсек ООН Антонио Гутерреш, глава Европейского совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Ашраф Гани.

В конференции также примет участие большая делегация из США во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. В нее войдут министры обороны и национальной безопасности Джеймс Мэттис и Джон Келли, а также представители новой администрации и Конгресса.