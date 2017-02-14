На Банковой назвали "хорошим заявлением" слова Спайсера о Крыме

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко положительно оценил заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине", — написал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.