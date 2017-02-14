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    На Банковой назвали "хорошим заявлением" слова Спайсера о Крыме

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (835)

    (обновлено: )9013
    Как заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, он нашел хорошим заявление представителя Белого Дома. Он еще раз подчеркнул, что "Россия должна вернуть Крым Украине".
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко положительно оценил заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

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    "Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине", — написал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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