Кабмин разработал план действий на среднесрочную перспективу - Гройсман

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разработал план действий на среднесрочную перспективу, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник.

"Наша задача в 2016 году заключалось в том, чтобы обеспечить экономическую стабилизацию, экономический рост… Мы должны за счет работающей экономики сформировать ресурсы государственного бюджета и направить эти средства на повышение качества жизни украинцев. Это главная задача нашего правительства. Мы все шаги делаем, исходя из этой цели – экономический рост, инвестиции, высокие зарплаты украинцев, более высокие социальные стандарты, изменения системы публичных услуг", – отметил премьер.

По словам премьера, разработанный план будет представлен украинцам в скором времени.

"Потому что антикризисное задача – это наш вызов, на который мы должны адекватно реагировать… Сегодня мы разрабатываем такой среднесрочный план, точнее, он уже разработан, сегодня мы проводим широкое обсуждение, в ближайшее время он будет презентован украинцам… Нам удалось остановить глубинные экономические проблемы, проблемы экономического падения и обеспечить восстановление экономического роста", – добавил премьер.

Ранее Гройсман отметил, что правительству в 2016 году удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики.