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    Кабмин разработал план действий на среднесрочную перспективу - Гройсман

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительству удалось остановить глубинные экономические проблемы и обеспечить восстановление экономического роста.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разработал план действий на среднесрочную перспективу, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник.

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    "Наша задача в 2016 году заключалось в том, чтобы обеспечить экономическую стабилизацию, экономический рост… Мы должны за счет работающей экономики сформировать ресурсы государственного бюджета и направить эти средства на повышение качества жизни украинцев. Это главная задача нашего правительства. Мы все шаги делаем, исходя из этой цели – экономический рост, инвестиции, высокие зарплаты украинцев, более высокие социальные стандарты, изменения системы публичных услуг", – отметил премьер.

    По словам премьера, разработанный план будет представлен украинцам в скором времени. 

    "Потому что антикризисное задача – это наш вызов, на который мы должны адекватно реагировать… Сегодня мы разрабатываем такой среднесрочный план, точнее, он уже разработан, сегодня мы проводим широкое обсуждение, в ближайшее время он будет презентован украинцам… Нам удалось остановить глубинные экономические проблемы, проблемы экономического падения и обеспечить восстановление экономического роста", – добавил премьер.

    Ранее Гройсман отметил, что правительству в 2016 году удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики.

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