Лещенко назвал НАПК "немощным" из-за решения по Ляшко

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило нарушений в том, что нардеп и лидер радикалов Олег Ляшко купил билет до Таиланда за 108 тысяч гривен и не заполнил специальную форму относительно изменения материального положения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Ответ Агентства на запрос группы нардепов политик назвал отпиской, а сам орган окрестил "немощным".

"Немощное НАЗК не нашло нарушений в том, что Ляшко в декабре прошлого года купил билет до Таиланда за 108 тысяч гривен и не заполнил специальную форму на сайте о существенном изменении материального положения", — говорится в сообщении.

Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

Лещенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП. Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.