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    Лещенко назвал НАПК "немощным" из-за решения по Ляшко

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    (обновлено: )111
    Ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на запрос группы нардепов относительно Ляшко депутат от БПП Сергей Лещенко назвал отпиской.
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило нарушений в том, что нардеп и лидер радикалов Олег Ляшко купил билет до Таиланда за 108 тысяч гривен и не заполнил специальную форму относительно изменения материального положения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

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    Ответ Агентства на запрос группы нардепов политик назвал отпиской, а сам орган окрестил "немощным".

    "Немощное НАЗК не нашло нарушений в том, что Ляшко в декабре прошлого года купил билет до Таиланда за 108 тысяч гривен и не заполнил специальную форму на сайте о существенном изменении материального положения", — говорится в сообщении.

    Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

    Лещенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП. Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

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