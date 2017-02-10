Хуг намерен провести встречу с главами ДНР и ЛНР – ОБСЕ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита – решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"На этих выходных… Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК (Совместный центр по контролю и координации – ред.) для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ… Он также попросил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении трехсторонней контактной группы от 1 февраля", — сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Украине 1 февраля согласовала заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.