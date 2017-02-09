Гройсман: Украина достигнет критериев вступления в ЕС через 10 лет

УНИАН

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Брюсселе заявил, что украинцы почувствуют результаты реформ уже в этом году, а через десять лет, если тяжело работать, Украина сможет соответствовать критериям, необходимым для членства в Европейском Союзе. Об этом Гройсман сказал в четверг в Брюсселе во время конференции, посвященной экономическому развитию Украины.

"Если есть скептические мнения о том, что реформы в Украине не происходят, то я бы так не сказал. Мы пока не ощущаем результатов этих реформ, и с этим я могу согласиться. Но я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что и почему происходило, и как начинает меняться его жизнь", – приводит слова премьера УНИАН.

Отвечая на вопрос по поводу будущего членства Украины в ЕС, Гройсман подчеркнул, что украинское общество и Украина определились в этом вопросе.

"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС – это дорожная карта трансформации, которая происходит в Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад – в рамках десяти лет – это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать", – сказал он.

Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.