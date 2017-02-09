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    Политика

    Минюст предлагает объявить ЛНР и ДНР оккупированными территориями

    (обновлено: )14012
    Как пояснил министр юстиции Павел Петренко, парламент должен "принять соответствующие изменения в законодательство и расширить статус оккупированных территорий на те территории, которые не контролируются украинской властью".
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко выступил за признание Верховной Радой неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями.

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    "Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в законодательство и расширить статус оккупированных территорий… на те территории, которые не контролируются украинской властью", — сказал Петренко в четверг журналистам.

    По его мнению, это позволит Украине эффективнее проводить процесс реинтеграции этих территорий.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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