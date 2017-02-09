Суд Киева отказался изменить Охендовскому меру пресечения

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения председателю Центризбиркома Украины Михаилу Охендовскому.

Коллегия судей отказала в рассмотрении апелляции на решение Соломенского районного суда Киева относительно избрания Охендовскому меры пресечения в виде личного обязательства, сообщает УНИАН.

Жалоба была возвращена прокурорам. Суд мотивировал это тем, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, такой вид меры пресечения, как личное обязательство, не может быть обжалован в апелляционном порядке. Вместе с тем, суд отметил, что этот отказ может быть обжалован в кассационном порядке в Высшем специализированном суде по рассмотрению уголовных и гражданских дел. У Охендовского остается мера пресечения в виде личного обязательства, которая действует до 13 февраля.

Напомним, 13 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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Председателя ЦИК подозревают в получении более 1,2 миллиона гривен взяток от Партии регионов.