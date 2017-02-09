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    Суд Киева отказался изменить Охендовскому меру пресечения

    Тема:

    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (141)

    (обновлено: )38
    Сообщается, что Апелляционный суд Киева отказал в рассмотрении апелляции на решение Соломенского райсуда по избранию главе ЦИК Михаилу Охендовскому меры пресечения в виде личного обязательства.
    Михаил Охендовский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения председателю Центризбиркома Украины Михаилу Охендовскому. 

    Михаил Охендовский
    УНИАН
    "Амбарная книга" Партии регионов и Охендовский

    Коллегия судей отказала в рассмотрении апелляции на решение Соломенского районного суда Киева относительно избрания Охендовскому меры пресечения в виде личного обязательства, сообщает УНИАН.

    Жалоба была возвращена прокурорам. Суд мотивировал это тем, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, такой вид меры пресечения, как личное обязательство, не может быть обжалован в апелляционном порядке. Вместе с тем, суд отметил, что этот отказ может быть обжалован в кассационном порядке в Высшем специализированном суде по рассмотрению уголовных и гражданских дел. У Охендовского остается мера пресечения в виде личного обязательства, которая действует до 13 февраля.

    Напомним, 13 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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    Председателя ЦИК подозревают в получении более 1,2 миллиона гривен взяток от Партии регионов.

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