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    Политика

    Климкин назвал провокацией обвинения Зозули в неонацизме

    (обновлено: )28002
    Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что инцидент Романа Зозули в Испании - личное эмоциональное дело, добавив, что ведомство окажет спортсмену поддержку.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Обвинения инспанских болельщиков украинского футболиста Романа Зозули в неонацизме является сознательной провокацией, сообщил глава МИД Павел Климкин.

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
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    Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" (Севилья) 31 января. Фанаты мадридского клуба выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинский форвард придерживается неонацистских взглядов. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо Вальекано" приняло решение вернуть 27-летнего игрока в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", он не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

    "Для меня и многих в МИД Украины — это личное эмоциональное дело… Мы прекрасно знаем, что то, что там было организовано – это очень сознательная провокация, когда несколько ультрас левого направления были цинично использованы. В целом футбольная общественность в Испании имеет совсем другое мнение", — сказал Климкин в четверг на брифинге.

    Он добавил, что Министерство намерено оказать футболисту поддержку.

    В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи.

    Зозуля неоднократно публично выражал поддержку АТО в Донбассе. Он также фотографировался вместе с шарфом с изображением лидера Организации украинских националистов, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеры.

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