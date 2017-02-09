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    Политика

    Порошенко анонсировал визит в США "в ближайшее время"

    (обновлено: )23402
    Президент Петр Порошенко
    GENYA SAVILOV/AFP

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил в ходе брифинга с премьером Греции Алексисом Ципрасом, что в ближайшее время посетит США. 

    Глава государства назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом "очень продуктивным, очень конструктивным, очень дружеским".

    "Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества, в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении. Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", — цитирует Порошенко "112 Украина".

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