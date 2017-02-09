Порошенко анонсировал визит в США "в ближайшее время"

GENYA SAVILOV/AFP

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил в ходе брифинга с премьером Греции Алексисом Ципрасом, что в ближайшее время посетит США.

Глава государства назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом "очень продуктивным, очень конструктивным, очень дружеским".

"Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества, в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении. Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", — цитирует Порошенко "112 Украина".