наверх
09.02.201714:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Премьер: литовский рынок ожидает украинских специалистов

    (обновлено: )22112
    Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис отметил, что в стране ожидают украинцев - специалистов по информационным технологиям, инженеров, а также технический персонал.
    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Литва надеется на приток украинских специалистов после принятия правительством решения облегчить возможность трудоустройства для профессионалов из третьих стран, заявил в четверг радиостанции Žinių radijas премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

    Рабочий, строитель
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк
    Заробитчане второго сорта. Об украинцах за рубежом

    "Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Мы наблюдаем тот же процесс и в соседней Польше. Там ситуация немного либеральней. По нашим данным, в Польше находится несколько тысяч украинцев, которые успешно интегрированы в рынок труда, платят налоги и развивают бизнес", — сказал Сквернялис.

    По его словам, правительство при создании облегченных условий трудоустройства для специалистов из третьих стран позаботилось и о том, чтобы не пострадал размер заработных плат местных жителей.

    "Список профессий был составлен при сотрудничестве с инвесторами, бизнесменами, и мы видим, что потребность некоторых специальностей велика. В законе предусмотрено, что оклад будет составлять не менее полуторного размера от среднемесячной заработной платы", — добавил он.

    В среду правительство Литвы подтвердило список из 27 профессий для специалистов из-за рубежа, которым облегчен путь трудоустройства в республике. Среди профессий — специалисты по информационным технологиям, инженеры, технический персонал. Новый порядок будет действовать для лиц, прибывающих не из стран ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Один на всех. Новый закон о языке
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - Германия. Напряженность в отношениях
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Компьютер. Архивное фото
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх