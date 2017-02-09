Премьер: литовский рынок ожидает украинских специалистов

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Литва надеется на приток украинских специалистов после принятия правительством решения облегчить возможность трудоустройства для профессионалов из третьих стран, заявил в четверг радиостанции Žinių radijas премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

"Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Мы наблюдаем тот же процесс и в соседней Польше. Там ситуация немного либеральней. По нашим данным, в Польше находится несколько тысяч украинцев, которые успешно интегрированы в рынок труда, платят налоги и развивают бизнес", — сказал Сквернялис.

По его словам, правительство при создании облегченных условий трудоустройства для специалистов из третьих стран позаботилось и о том, чтобы не пострадал размер заработных плат местных жителей.

"Список профессий был составлен при сотрудничестве с инвесторами, бизнесменами, и мы видим, что потребность некоторых специальностей велика. В законе предусмотрено, что оклад будет составлять не менее полуторного размера от среднемесячной заработной платы", — добавил он.

В среду правительство Литвы подтвердило список из 27 профессий для специалистов из-за рубежа, которым облегчен путь трудоустройства в республике. Среди профессий — специалисты по информационным технологиям, инженеры, технический персонал. Новый порядок будет действовать для лиц, прибывающих не из стран ЕС.