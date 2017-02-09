МИД ФРГ назвал неподобающим поведение замглавы БПП

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер назвал неподобающими действия депутата Верховной Рады, заместителя руководителя фракции БПП Алексея Гончаренко, который написал красной краской на расположенном на территории посольства ФРГ фрагменте Берлинской стены слово "Nein!" ("Нет!" — Ред.), сообщает Deutsche Welle.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки.

"Мы весьма сожалеем, что сегодня (в среду – ред.) народный депутат Украины испачкал исторический фрагмент Берлинской стены на территории немецкого посольства. Мы твердо убеждены в том, что, даже если это была реакция на высказывания германского посла, это в любом случае является неподобающим поведением", — сказал Шефер.

Он напомнил, что ФРГ стала первым государством, установившим дипломатические отношения с Украиной, и подчеркнул, что фрагмент Берлинской стены имеет "символическое значение для Украины и для восстановления ее независимости". По словам дипломата, именно благодаря окончанию холодной войны Украина получила "шанс вернуть себе историческую миссию суверенного государства".

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СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.