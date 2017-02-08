Греция заинтересована в сотрудничестве с причерноморскими регионами Украины

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Греция заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обосновано ее историческими и экономическими связями с этими регионами, сообщил в среду премьер Греции Алексис Ципрас в ходе встречи с премьером Владимиром Гройсманом.

"Греция, в частности, заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами", — приводятся слова Ципраса на сайте Кабмина.

Указывается, что премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с целью активизации сотрудничества стран в экономической сфере.

Ранее генеральный секретариат информации и коммуникаций Греции сообщил, что Ципрас 8-9 февраля посетит Украину.