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    Политика

    Геращенко заявил, что не разделяет ликование в связи с гибелью "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (91)

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    По мнению Антона Геращенко, "ликвидация "Гиви" не слишком ослабит группировку врага". Нардеп полагает, что ополченца "ликвидировали "российские спецслужбы за ненадобностью".
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РА Новости Украина. На место командира батальона "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых, погибшего в среду, придет новый "более дисциплинированный" ополченец, считает народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

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    В среду утром минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

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    "Разделяю, но не до конца, ликование по поводу гибели террориста "Гиви", царящее в социальных сетях… плохо управляемого лидера бандформирования "Гиви" заменят на более дисциплинированного, хитрого и опасного врага Украины. Будем реалистами — ликвидация "Гиви" не слишком ослабит группировку врага, окопавшегося на украинской территории. Его или ликвидировали российские спецслужбы за ненадобностью или прикончили конкуренты в борьбе за финансовые потоки, зарабатываемые на разграблении Украины", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Он также заявил, что "украинские спецслужбы не получали пока санкции на зачистку лидеров бандформирований" в Донбассе.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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