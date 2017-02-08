Порошенко подписал закон об усилении госгарантий защиты прав детей

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении государственных гарантий защиты прав детей, который предусматривает увеличение штатной численности работников соответствующих служб.

"Президент Украины подписал закон… "О внесении изменений в статью 4 закона Украины "Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей" относительно усовершенствования правового статуса служб по делам детей". Закон был принят Верховной Радой Украины 19 января 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По данным пресс-службы, закон разработан для усиления государственных гарантий защиты интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Документ предполагает увеличение числа работников в сфере правовой защиты несовершеннолетних.

"Сегодня большое количество детей на Украине живет в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в поддержке и помощи от государства. Такие функции возлагаются на органы и службы в делах детей, которые по закону должны осуществлять свою деятельность, защищая права и интересы детей. Но именно они в такое сложное время первые попадают под сокращение. Во многих регионах количество работников настолько мало, что делает невозможным выполнение ими своих функций", — приводит пресс-служба слова уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.

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Отмечается, что данный закон предусматривает увеличение штатной численности работников служб по делам детей всех уровней. При этом установлено, что количество работников службы зависит от числа детей, проживающих на соответствующей территории.

Ранее сообщалось, что президент подписал закон об отчислении 5% ренты за пользование недрами.