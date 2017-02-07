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    Политика

    Обыски у Мосийчука не связаны с его политической деятельностью - Сарган

    (обновлено: )19020
    Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган не сообщила деталей. Обыски во вторник проводит Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Обыски в приемной депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия) не связаны с политической деятельностью нардепа, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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    "Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И. Мосийчука. Все детали — позже", — написала она на своей странице в Facebook.

    Ранее об обысках в приемной Мосийчука сообщил его коллега по парламенту Андрей Лозовой. По его словам, обыски проходят и у адвоката Андрея Мамалыги. Тот, в свою очередь, добавил, что сотрудники ГПУ также находятся у адвоката Леонида Сивакова. По его мнению, "это месть заместителей генерального прокурора Столярчука и Матиоса за нашу адвокатскую деятельность".

    Напомним, Мамалыга и Сиваков являются адвокатами председателя ГК "Азов-Крым" Станислава Краснова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.

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