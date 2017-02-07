Обыски у Мосийчука не связаны с его политической деятельностью - Сарган

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Обыски в приемной депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия) не связаны с политической деятельностью нардепа, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата И. Мосийчука. Все детали — позже", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее об обысках в приемной Мосийчука сообщил его коллега по парламенту Андрей Лозовой. По его словам, обыски проходят и у адвоката Андрея Мамалыги. Тот, в свою очередь, добавил, что сотрудники ГПУ также находятся у адвоката Леонида Сивакова. По его мнению, "это месть заместителей генерального прокурора Столярчука и Матиоса за нашу адвокатскую деятельность".

Напомним, Мамалыга и Сиваков являются адвокатами председателя ГК "Азов-Крым" Станислава Краснова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.