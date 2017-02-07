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    Политика

    Тука не видит целесообразности вводить военное положение

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (644)

    (обновлено: )7
    По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, необходимо предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука не видит целесообразности введения военного положения. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Die Zeit: Донбасс и отсутствие воли к миру

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    "Я не вижу необходимости введения военного положения", — сказал он на вопрос ведущего "Свободы слова".

    В то же время Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, необходимо давать возможность руководству страны брать под свой контроль стратегические объекты, которые не находятся в ее собственности.

    "Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия", — сказал он.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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