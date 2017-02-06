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    Политика

    Аваков в среду определится с кандидатурой нового главы полиции

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в среду он внесет на рассмотрение Кабинета министров имя кандидата на пост главы Национальной полиции Украины.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции Украины, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Голос Столицы
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    "Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", — сказал глава МВД в комментарии Еспресо.TV.

    Ранее сообщалось, что комиссия рекомендовала главе МВД Арсену Авакову Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева как кандидатов, которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины.

    Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу полиции назначат в феврале 2017 года.

    В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности главы ведомства Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, Аброськин, Князев, Бушуев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий. В конце января Троян и Крищенко заявили, что отказались от дальнейшего участия в конкурсе.

    В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.

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