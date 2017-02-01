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    Жебривский: переговоры по перемирию в Донбассе назначены на 2 февраля

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (461)

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    По словам Жебривского, в Авдеевке "люди имеют в помещениях от 10 до 15 градусов, в зависимости, кто как утеплил свои дома". Он также сообщил, что "без воды пололовина Донецка, Макеевка и Ясиноватая".
    Павел Жебривский
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что начало переговоров по установлению "режим тишины" на Донбассе назначено на пятницу, 2 февраля, сообщает "5 канал".

    Авдеевка
    Aleksey FILIPPOV / AFP
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    "Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра. Как это получится, пока не знаем. Хотя с той стороны на данный момент без воды пололовина Донецка, Макеевка и Ясиноватая. Я думаю, если хоть немного россияне заботятся о людях, которым они навязывают "русский мир", то завтра дадут "режим тишины", и Авдеевка будет с теплом", — рассказал Жебривский.

    "Сегодня люди имеют в помещениях от 10 до 15 градусов, в зависимости, кто как утеплил свои дома. Вода самотеком поднималась до четвертого этажа, а на вечер самотек остановился. Но завтра утром мы качнем воду для людей, чтобы они запаслись водой. У нас таких подач может быть три — есть резерв. Очень надеемся, что завтра возобновим "режим тишины" и восстановим водоснабжение для Авдеевки", — добавил он.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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