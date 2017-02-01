наверх
01.02.201709:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Заседание контактной группы в Минске во вторник не состоялось - Олифер

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (409)

    (обновлено: )372
    Заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду в 15:00, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
    Переговоры по Донбассу в Минске
    МИД Белоруссии в Twitter

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции во вторник не состоялось в связи с отсутствием представителей ДНР, ЛНР и России, сообщила в среду пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

    "Заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции вчера не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) и России", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Оберег Воина ВК
    Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

    По ее словам, украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.

    Она также сообщила, что заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду в 15:00.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе
    Таблетки
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Флаги Украины и Польши
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Донбасс: блокада и пиар