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    Политика

    Экс-замглавы Генштаба предложил временно "оставить" РФ Севастополь

    (обновлено: )26003
    Отвечая на вопрос журналиста, как Украина может вернуть Крым, Юрий Думанский ответил, что можно Севастополь, где содержится Черноморский флот, "на какой-то переходный период" оставить Москве.
    Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский
    apostrophe.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Киев мог бы "оставить" России "на переходный период" Севастополь, где базируется российский Черноморский флот, чтобы вернуть себе полуостров.

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    "Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить", — сказал Думанский в опубликованном в понедельник интервью интернет-изданию "Апостроф", отвечая на вопрос, как Украина может вернуть Крым.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    В свою очередь руководство РФ настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за "воссоединение с Россией". По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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