Экс-замглавы Генштаба предложил временно "оставить" РФ Севастополь

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Киев мог бы "оставить" России "на переходный период" Севастополь, где базируется российский Черноморский флот, чтобы вернуть себе полуостров.

"Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить", — сказал Думанский в опубликованном в понедельник интервью интернет-изданию "Апостроф", отвечая на вопрос, как Украина может вернуть Крым.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

В свою очередь руководство РФ настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за "воссоединение с Россией". По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".