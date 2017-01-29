Аваков: за три года было вручено 1322 единицы наградного оружия

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мои награждения: 2014 – 572, 2015 – 358, 2016 – 392. Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого, кому вручал оружие", — написал Аваков.

При этом он навел данные по категориям награжденных: "658 – рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД; 208 – рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 – волонтерам и общественным деятелям; 112 – депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 —46, 2015 – 34, 2016 – 32); 54 — служащим УДО; 35 – сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской областей; 22 – сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры; 21 – рядовым и офицерам Государственной пограничной службы;19 – сотрудникам Кабинета министров; 13 – бойцам и офицерам Министерства обороны; 13 – сотрудникам Администрации президента; 12 – сотрудникам СБУ; 6 – работникам аппарата СНБО: 6 – спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 – работникам Нацбанка; 4 – офицерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям".

Аваков заверил, что "это — достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов".

По его словам, МВД приняло решение не обнародовать полных списков награжденных, так как в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности.

Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что среди награжденных Аваковым оружием есть кумовья, сваты, братья, в первую очередь, политические сторонники, однопартийцы.