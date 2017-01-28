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    В Донбассе за правопорядок в районе блокады отвечают ВСУ и СБУ - Аваков

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    Донбасс: блокада и пиар (191)

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, МВД фиксирует нарушения общественного порядка, но эта зона находится в сфере ответственности СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал акцию по товарной блокаде оккупированных территорий Донбасса в Луганской области, сообщает телеканал "112 Украина".

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    "Тот процесс, который осуществляют народные депутаты, это их функции, они могут выражать свою позицию. Там, где проходит блокада, мы фиксируем нарушения общественного порядка, эта зона находится в сфере ответственности СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе", — сказал министр.

    В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

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