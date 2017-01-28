В Донбассе за правопорядок в районе блокады отвечают ВСУ и СБУ - Аваков

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал акцию по товарной блокаде оккупированных территорий Донбасса в Луганской области, сообщает телеканал "112 Украина".

Читайте также: Блокада Донбасса похожа на бизнес-разборки патриотов — Кравец

"Тот процесс, который осуществляют народные депутаты, это их функции, они могут выражать свою позицию. Там, где проходит блокада, мы фиксируем нарушения общественного порядка, эта зона находится в сфере ответственности СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе", — сказал министр.

В среду бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной ВСУ территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.