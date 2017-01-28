Модели завершения кризиса на востоке Украины не существует - Гавриш

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. На Донбассе за прошедшие сутки погибли двое украинских военных. Об этом сообщают в штабе АТО. Там отмечают, что ополченцы совершили 63 обстрела — во всех направлениях. Большинство — из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, а также "Градов". Это является нарушением минских договоренностей, констатируют в штабе АТО.

Ситуацию на востоке Украины в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.

"Очевидно, что нам нужно признать этот кризис таковым, который не закончится, и не имеет модели завершения, несмотря ни на какие мантры по поводу минского процесса, влияния санкций на Россию и т.д. Наоборот, доступ к новой информации, новые экспертные исследования свидетельствуют о том, что Россия довольно активно и эффективно развивает не только оборонно-военную промышленность, но и экономику", — заявил Гавриш.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.