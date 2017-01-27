Муженко и генерал армии США обсудили совместную подготовку ВСУ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсудил с бригадным генералом армии США Энтони Агути совместную подготовку украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Во время встречи стороны обсудили особенности совместных мероприятий подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина (JMTG — U) и перспективы расширения существующих форматов сотрудничества", — говорится в сообщении.

Муженко отметил готовность украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на ее экспертную и материально-техническую помощь в становлении учебных центров ВС Украины.

Согласно сообщению, Агути отметил неизменную позицию американской стороны по наращиванию совместных мероприятий подготовки украинских вооруженных сил.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.