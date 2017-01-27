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    Политика

    Муженко и генерал армии США обсудили совместную подготовку ВСУ

    (обновлено: )34
    В Генштабе сообщили, что в ходе встречи глава Генштаба Виктор Муженко и генерал армии США Энтони Агути обсудили перспективы расширения существующих форматов сотрудничества.
    Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсудил с бригадным генералом армии США Энтони Агути
    Генштаб ВСУ, facebook

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсудил с бригадным генералом армии США Энтони Агути совместную подготовку украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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    "Во время встречи стороны обсудили особенности совместных мероприятий подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина (JMTG — U) и перспективы расширения существующих форматов сотрудничества", — говорится в сообщении.

    Муженко отметил готовность украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на ее экспертную и материально-техническую помощь в становлении учебных центров ВС Украины.

    Согласно сообщению, Агути отметил неизменную позицию американской стороны по наращиванию совместных мероприятий подготовки украинских вооруженных сил.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

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