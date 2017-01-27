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    Политика

    Первый глава ЛНР Болотов скончался в Москве - источник

    (обновлено: )12901
    Сообщается, что по предварительной информации, первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в своей квартире инфаркта.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в Москве, сообщил в пятницу РИА Новости источник близкий к руководству ЛНР.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
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    "Сегодня в Москве скончался Валерий Болотов. По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет", — сказал собеседник агентства.

    По данным источника, Болотов скончался в своей квартире.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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