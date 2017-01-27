СНБО в пятницу проведет заседание по оборонному заказу на 2017 г - СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год, сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

Заседание состоится в пятницу вечером.

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Ранее сообщалось, что СНБО поддержал проект государственной программы развития вооруженных сил до 2020 года. СНБО также поддержал изменения в вопросе военно-административного деления территории Украины.