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    Политика

    СНБО в пятницу проведет заседание по оборонному заказу на 2017 г - СМИ

    (обновлено: )7
    Сообщается, что заседание СНБО по вопросам гособоронзаказа на 2017 год, ранее анонсированное президентом Украины Петром Порошенко, состоится в пятницу.
    Заседание СНБО
    @STsegolko

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В пятницу состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год, сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

    Заседание состоится в пятницу вечером.

    Читайте также: Оборонный заказ Украины на 2017 год. Есть, что спросить у эксперта

    Ранее сообщалось, что СНБО поддержал проект государственной программы развития вооруженных сил до 2020 года. СНБО также поддержал изменения в вопросе военно-административного деления территории Украины.

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