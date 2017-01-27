Геращенко летает на переговоры в Минск на частном самолете Пинчука - СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинские делегаты на переговорах в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе летают на переговоры в столицу Белоруссии на частном самолете бизнесмена Виктора Пинчука, сообщается в программе "Схемы".

Как выяснили журналисты, Пинчуку принадлежит Bombardier Global Express 6000 с австрийской регистрацией и бортовым номером OE-IDO.

По данным "Схем", в терминале возле чартера в аэропорту "Киев" были замечены первый вице-спикер Рады и представитель в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, советник главы СБУ Юрий Тандит, экс-президент Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и член переговорной контактной группы Евгений Марчук.

Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

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