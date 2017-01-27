Лояльные президенту СМИ замалчивают тему невыполнения "Минска" - Раимов

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В ПАСЕ приняли резолюцию по Украине. Там приветствуют "амбициозную программу реформ" в Украине, однако сетуют на ее медленное воплощение. При этом в документе отмечают отсутствие "конкретного прогресса" в сфере борьбы с коррупцией. В процессе принятия резолюции депутаты едва не проголосовали норму о проведении выборов в Верховную Раду на неподконтрольных территориях Донбасса, однако украинской делегации удалось не допустить постановку вопроса на голосование.

Является ли достижением для Украины принятие данной резолюции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Хочется напомнить, что таких документов много уже было проголосовано, где Россия признавалась стороной конфликта, и, в принципе, её присутствие в "нормандской четверке" показывает, что она является стороной конфликта. Также были проголосованы много документов, вплоть до ООН. Что касается минских соглашений, эту тему сейчас стараются замять все СМИ, которые более-менее лояльны к президенту, потому что там звучала понятная для всех нас фраза, хотя мы очень часто пытаемся ее не озвучивать, что минские договоренности не выполняются с двух сторон", — отметил Раимов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.