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    Политика

    Раимов: евродепутаты считают, что в Украине - внутренний конфликт

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    Несмотря на изменение формулировки в резолюции ПАСЕ по Украине, суть документа осталась той же. Об этом в эфире "ГС" заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Дмитрий Раимов
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В ПАСЕ приняли резолюцию по Украине. Там приветствуют "амбициозную программу реформ" в Украине, однако сетуют на ее медленное воплощение. При этом в документе отмечают отсутствие "конкретного прогресса" в сфере борьбы с коррупцией.

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    Украинское фото
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    В процессе принятия резолюции депутаты едва не проголосовали норму о проведении выборов в Верховную Раду на неподконтрольных территориях Донбасса, внесенную пророссийскими депутатами ПАСЕ, однако украинской делегации удалось не допустить постановку вопроса на голосование.

    Значение принятия резолюции ПАСЕ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

    "Со стороны внешнеполитической, неголосование всей делегации показывает, что хоть формулировки мы и поменяли, но суть документа осталась той же. Если мы меняем историю с внешней агрессией, и с этим соглашаемся, то дискуссия, которая там происходила в кулуарах о внутреннем конфликте, она продолжается. Пускай она и в документе будет поменяна, но отношение евродепутатов к этому вопросу — достаточно неоднозначное. Я говорю о том, что многие европейские политики внешне считают, что в Украине происходит внутренний конфликт", — заявил эксперт.

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