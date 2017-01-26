Раимов: евродепутаты считают, что в Украине - внутренний конфликт

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В ПАСЕ приняли резолюцию по Украине. Там приветствуют "амбициозную программу реформ" в Украине, однако сетуют на ее медленное воплощение. При этом в документе отмечают отсутствие "конкретного прогресса" в сфере борьбы с коррупцией.

В процессе принятия резолюции депутаты едва не проголосовали норму о проведении выборов в Верховную Раду на неподконтрольных территориях Донбасса, внесенную пророссийскими депутатами ПАСЕ, однако украинской делегации удалось не допустить постановку вопроса на голосование.

Значение принятия резолюции ПАСЕ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Со стороны внешнеполитической, неголосование всей делегации показывает, что хоть формулировки мы и поменяли, но суть документа осталась той же. Если мы меняем историю с внешней агрессией, и с этим соглашаемся, то дискуссия, которая там происходила в кулуарах о внутреннем конфликте, она продолжается. Пускай она и в документе будет поменяна, но отношение евродепутатов к этому вопросу — достаточно неоднозначное. Я говорю о том, что многие европейские политики внешне считают, что в Украине происходит внутренний конфликт", — заявил эксперт.