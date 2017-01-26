Эксперт: нормализацию отношений Европы и РФ продвинут за счет интересов Украины

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Парламентская Ассамблея Совета Европы пока не будет требовать от Украины проведения выборов в Верховную Раду на оккупированных территориях. Поправку к украинской резолюции с таким требованием накануне внес депутат из Германии Андрей Гунько. Докладчик по Украине от Испании Хорди Шукла предложил утвердить ее, чтобы "проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей была решена как можно быстрее".

Несмотря на эмоциональный протест украинской делегации, большинство Мониторингового комитета ПАСЕ эту норму поддержало. Однако во время рассмотрения в зале украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование. Поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если не менее 10 депутатов будут против нее. Так и поступили представители Украины в ПАСЕ.

О чем свидетельствует то, что в ПАСЕ поднимают неудобные для Украины вопросы, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

"Тот факт, что мы видим голоса людей, которые требуют от нас выполнить не самые приятные для нас положения, это свидетельствует, что Европа входит в 2017 год. Этот год очень будет неприятный для Украины, связан с тем, что под давлением многих внутренних обстоятельств, связанных с выборами в некоторых странах, связанных с тем, что будут ослабевать связи между Европой и США при Дональде Трампе. Все сильнее и сильнее будут звучать голоса тех, кто будет выступать за нормализацию отношений между европейскими странами и Россией. И такая нормализация, есть высокая вероятность, что ее будут продвигать за счет интересов Украины. И поэтому вот эта вот бурная полемика вокруг этих резолюций, я бы сказал, это первый звоночек того, что 2017 год будет создавать много неприятностей для украинской дипломатии", — отметил эксперт.