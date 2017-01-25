Логвинский: генсек Совета Европы открыто сотрудничает с властями РФ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд открыто сотрудничает с российскими властями, заявил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Он действительно сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно здесь, в данном зале, есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, несмотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или иной страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация ", — заявил Логвинский в эфире "5 канал".

Ранее сообщалось, что вице президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран народный депутат от "Народного фронта", член украинской делегации в организации Георгий Логвинский.

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