ЕС, Швеция и Эстония дадут Украине 5,7 млн евро на электронное правительство

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз, Швеция и Эстония инвестируют 5,7 млн евро в масштабный четырехлетний проект электронного государственного управления "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE)" программы U-LEAD, который улучшит взаимодействия органов власти.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Александр Рыженко.

"Эффективное электронное взаимодействие на сегодняшний день является главным вызовом для развития электронного управления в Украине. Цель развития проекта электронного взаимодействия — обеспечить возможность органам власти или центрам предоставления админуслуг в городах получать данные из государственных реестров или из баз данных других органов власти. Проект EGOV4UKRAINE, который сегодня стартует при поддержке Европейского Союза, правительств Эстонии и Швеции, направлен на решение этих задач", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатели 2015 года.