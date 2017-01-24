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    Политика

    ЕС, Швеция и Эстония дадут Украине 5,7 млн евро на электронное правительство

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    По словам председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства, "эффективное электронное взаимодействие на сегодняшний день является главным вызовом для развития электронного управления в Украине".
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Европейский Союз, Швеция и Эстония инвестируют 5,7 млн евро в масштабный четырехлетний проект электронного государственного управления "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE)" программы U-LEAD, который улучшит взаимодействия органов власти.

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    Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Александр Рыженко.

    "Эффективное электронное взаимодействие на сегодняшний день является главным вызовом для развития электронного управления в Украине. Цель развития проекта электронного взаимодействия — обеспечить возможность органам власти или центрам предоставления админуслуг в городах получать данные из государственных реестров или из баз данных других органов власти. Проект EGOV4UKRAINE, который сегодня стартует при поддержке Европейского Союза, правительств Эстонии и Швеции, направлен на решение этих задач", — сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатели 2015 года.

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