Мельничук: за последние полтора года на меня было совершено два покушения

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. За последние полтора года на народного депутата от группы "Воля народа" Сергея Мельничука было совершено два покушения, след в обеих случаях вел в РФ. Об этом Мельничук заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"За последние полтора года на меня было совершено два покушения. Люди, которые стреляли, были арестованы, допрошены, кто организаторы, все было известно, но просто на общественность это не выносилось", — заявил Мельничук.

По словам депутата, покушения организовывались из России.

"След ведет в РФ в обоих случаях. По одному из случаев работали и милиция, и прокуратура, и СБУ. По второму случаю работала СБУ, открыто уголовное производство и по ним ведется следствие. Исполнителей задержали, потом отпустили. Там были люди, которых ввели в заблуждение, но организаторы ставили задачу этим исполнителям. Слава Богу, ни я, ни те люди, которые были со мной, не пострадали", — заявил Мельничук.