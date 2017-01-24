МИД Польши рассекретил документ о смене проукраинского курса

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. МИД Польши рассекретил документ девятилетней давности, который стал "началом возврата" страны к пророссийской политике, передает агентство PAP.

По данным агентства, которое утверждает, что получило доступ к документу "Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине", он был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Утверждается, что доступ к документу имели всего четыре человека, в том числе тогдашний глава МИД Радослав Сикорский, одобривший тезисы, а рассекречена бумага была в 2015 году.

В записке подчеркивается, что в предыдущий период (до марта 2008 года) из-за неуглубленных анализов и оценок появился определенный канон восприятия России и Украины, который сводится к восприятию России как "вечного врага Польши". Также отмечается, что во время работы предыдущего правительства отношения Варшавы с Москвой и странами постсоветского пространства воспринимались как "игра с нулевой суммой", поскольку Польша либо поддерживает независимость этих стран и их стремление к Западу, либо сталкивается с "агрессивной имперской политикой Кремля".

В документе указывается, что в случае с Россией можно "обоснованно предположить, что она стремится к восстановлению статуса великой державы". "Но это не значит, что Россия вступила на путь своих прежних имперских амбиций", — пишет автор документа. По его мнению, это связано с "апатией" российского общества, далекостью политической системы от бюрократической, политической и военной эффективности советского авторитаризма и тем, что материальные ресурсы России не используются в полной мере.

"Относительная слабость России по отношению к своему окружению, особенно динамично развивающемуся Китаю, а также создающего серьезные угрозы исламистского Юга, побуждает Россию ориентироваться, при всем традиционном сопротивлении, на Запад как на наиболее надежного партнера. Наконец, самим Западом, особенно Западной Европой, Россия рассматривается как важный союзник в противостоянии серьезным проблемам с Юга, в особенности с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный резервуар сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир", — говорится в документе.

В части документа об отношениях с Украиной говорится, что Варшава "поддалась тактике их (украинских) элит". "Нужны действия в пользу "разочарования" в такой "патриотически правильной" заинтересованности в пользу Украины, следует заменить его прагматическим и когда нужно — дружественно критическим подходом к этой стране, реалистично оценивать возможности и шансы этой страны с точки зрения укрепления связей с институтами западных стран", — говорится в документе.

"Этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийскость будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу, таким образом хотели улучшить репутацию на Западе", — цитирует агентство нынешнего главу МИД Витольда Ващиковского, который во время составления записки был замглавы ведомства и не имел к документу доступа.

Ранее Пограничная служба Польши сообщала, что почти 23 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу в минувшем году.