Гройсман поручил создать техкарту по потребностям госструктур в закупке техники

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил представителям министерств и госслужб разработать технологическую карту по потребностям государственных структур в закупке техники с целью экономии госбюджета и создания новых рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Кабмина.

"Гройсман поручил разработать технологическую карту по потребностям государственных структур в закупке техники, мощностей производителей и с определением экономических выгод по экономии госбюджета и созданию новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул необходимость обеспечения высокой локализации на закупку всей продукции, необходимой для Украины.

"Нам нужно создавать добавленную стоимость и рабочие места в Украине. Исходя из того, что государство имеет огромные потребности в технике, я думаю, что наше машиностроение должно не стоять в стороне этого процесса. Должны оказать серьезную поддержку машиностроению. Я не собираюсь лоббировать конкретного производителя, я хочу лоббировать локализацию. Все то, что мы сегодня закупаем как государство для развития нашей страны, должны закупать максимально то, что производится в Украине, и продукцию, что обеспечивает украинцев рабочими местами", — сказал Гройсман.

Он отметил, что необходимо изменить модель, при которой Украина закупает продукцию из-за рубежа, а сама остается "сырьевым придатком".

Гройсман добавил, что в Украине, в частности, есть потребность в коммунальной, военной технике, локомотивах и вагонах для "Укрзализныци". По его словам, на закупку техники "Укравтодором" для уборки магистральных дорог в 2017 году выделено около 9,1 миллиона долларов, 21,8 миллиона долларов предусмотрено на закупку пожарно-спасательной техники. Также 18,2 миллиона долларов запланированы на приобретение сельскохозяйственной техники.

Ранее Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины намерен до конца текущего года сформировать Службу финансовых расследований, которая аккумулирует функции налоговой милиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.