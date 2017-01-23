Савченко назвала Россию и власти главными врагами народа Украины

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два.

Савченко, комментируя ее встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявила, что ее целью является донести правду о ситуации в Донбассе.

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"Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", — сказала Савченко в интервью интернет-изданию fraza.ua.

При этом она добавила, что считает Россию главным врагом Украины.

В конце прошлого года разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.