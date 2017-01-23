Турчинов обвинил спецслужбы РФ в подготовке покушения на Геращенко

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине — политическому терроризму, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя предупреждение покушения на народного депутата ("Народный фронт") Антона Геращенко.

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"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его (Геращенко – Ред.) профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", — заявил Турчинов.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство предотвратило покушение на депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Сам народный избранник связал планировавшие покушение на него с сайтом "Миротворец".