ПАСЕ обсудит состояние демократических институтов в Украине

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. ПАСЕ на открывающейся зимней сессии переподтвердит полномочия национальных делегаций и обсудит ситуацию в Украине. В день открытия сессии в ПАСЕ происходит подтверждение полномочий делегаций. Если нет возражений и парламентарии в зале не опротестовывают вставанием права делегации, то это происходит автоматически.

Читайте также: РФ в ПАСЕ: патовая ситуация

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом.

В ПАСЕ РИА Новости подтвердили, что отказом от направления документов для аккредитации делегации Россия создала прецедент.

Россия в повестке дня сессии фигурирует только в контексте обсуждения ситуации в Украине. Однако собеседники агентства в Ассамблее не исключили, что "тема России будет звучать на этой сессии не только к контексте не приезда, но и в контексте недавнего решения КС по делу Юкоса "

Помимо подтверждения полномочий делегаций, ПАСЕ также займется полномочиями президента Ассамблеи, его замов, назначит членов комиссий.

В ходе зимней сессии парламентарии обсудят доклад "Функционирование демократических институтов в Украине", подготовленный комиссией по мониторингу Ассамблеи.

В поступившем в распоряжение РИА Новости проекте доклада отмечается, что "Комитет по мониторингу приветствует масштабную программу реформ, проведенных украинскими властями". Докладчики ПАСЕ Йорди Ксукла (Jordi XUCLÀ, Испания), Аксель Фишер (Axel E. FISCHER, Германия) в своем проекте отмечают, что "эти реформы проходят в сложных условиях, из-за российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма".

"Признавая тот факт, что ряд реформ, связан с минскими договорённостями, Комитет подчеркивает, что отсутствие прогресса в осуществлении минских соглашений не должно служить оправданием для замедления существенных реформ, направленных на консолидацию демократии в стране", — говорится в документе. Докладчики ПАСЕ отмечают, что был достигнут "значительный прогресс в связи с изменением нормативно-правовой базы для осуществления этих реформ". Они полагают, что "сейчас важно осуществить на практике эти законодательные изменения".

Планируется, что документ будет рассмотрен ПАСЕ в среду, 25 января. Сначала парламентарии выслушают докладчиков, затем обсудят их документ и проголосуют за резолюцию.

В рамках зимней сессии состоятся также дебаты по теме нападения на журналистов и свободы средств массовой информации в Европе, проблеме подотчетности онлайновых СМИ, необходимости покончить с кибердискриминацией и разжиганием ненависти в интернете.

Поступили запросы провести срочные дебаты о функционировании демократических институтов в Турции и текущие дебаты о ситуации в Сирии и ее последствиях для соседних стран.

Перед ПАСЕ выступит президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Румынии Клаус Йоханнис и Европейский комиссар по европейской политике добрососедства и переговорам по вопросам расширения Йоханнес Хан.

Генеральный секретарь Советы Европы Турбьерн Ягланд обратится с посланием к членам Ассамблеи, а министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис отчитается по председательству Кипра в уставном органе Совета — Комитете министров.

Завершится зимняя сессия Ассамблеи в пятницу 27 января.