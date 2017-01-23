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    ПАСЕ обсудит состояние демократических институтов в Украине

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    В ходе зимней сессии парламентарии обсудят доклад "Функционирование демократических институтов в Украине", подготовленный комиссией по мониторингу Ассамблеи.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. ПАСЕ на открывающейся зимней сессии переподтвердит полномочия национальных делегаций и обсудит ситуацию в Украине. В день открытия сессии в ПАСЕ происходит подтверждение полномочий делегаций. Если нет возражений и парламентарии в зале не опротестовывают вставанием права делегации, то это происходит автоматически.

    Борислав Береза
    УНИАН
    Дело не в Савченко, делегацию Украины в ПАСЕ переформатировали - Береза

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    В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом.

    В ПАСЕ РИА Новости подтвердили, что отказом от направления документов для аккредитации делегации Россия создала прецедент.

    Россия в повестке дня сессии фигурирует только в контексте обсуждения ситуации в Украине. Однако собеседники агентства в Ассамблее не исключили, что "тема России будет звучать на этой сессии не только к контексте не приезда, но и в контексте недавнего решения КС по делу Юкоса "

    Помимо подтверждения полномочий делегаций, ПАСЕ также займется полномочиями президента Ассамблеи, его замов, назначит членов комиссий.

    В ходе зимней сессии парламентарии обсудят доклад "Функционирование демократических институтов в Украине", подготовленный комиссией по мониторингу Ассамблеи.

    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Резолюции ПАСЕ: что скрывают украинские СМИ и власть?

    В поступившем в распоряжение РИА Новости проекте доклада отмечается, что "Комитет по мониторингу приветствует масштабную программу реформ, проведенных украинскими властями". Докладчики ПАСЕ Йорди Ксукла (Jordi XUCLÀ, Испания), Аксель Фишер (Axel E. FISCHER, Германия) в своем проекте отмечают, что "эти реформы проходят в сложных условиях, из-за российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма".

    "Признавая тот факт, что ряд реформ, связан с минскими договорённостями, Комитет подчеркивает, что отсутствие прогресса в осуществлении минских соглашений не должно служить оправданием для замедления существенных реформ, направленных на консолидацию демократии в стране", — говорится в документе. Докладчики ПАСЕ отмечают, что был достигнут "значительный прогресс в связи с изменением нормативно-правовой базы для осуществления этих реформ". Они полагают, что "сейчас важно осуществить на практике эти законодательные изменения".

    Планируется, что документ будет рассмотрен ПАСЕ в среду, 25 января. Сначала парламентарии выслушают докладчиков, затем обсудят их документ и проголосуют за резолюцию.

    В рамках зимней сессии состоятся также дебаты по теме нападения на журналистов и свободы средств массовой информации в Европе, проблеме подотчетности онлайновых СМИ, необходимости покончить с кибердискриминацией и разжиганием ненависти в интернете.

    Поступили запросы провести срочные дебаты о функционировании демократических институтов в Турции и текущие дебаты о ситуации в Сирии и ее последствиях для соседних стран.

    Перед ПАСЕ выступит президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Румынии Клаус Йоханнис и Европейский комиссар по европейской политике добрососедства и переговорам по вопросам расширения Йоханнес Хан.

    Генеральный секретарь Советы Европы Турбьерн Ягланд обратится с посланием к членам Ассамблеи, а министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис отчитается по председательству Кипра в уставном органе Совета — Комитете министров.

    Завершится зимняя сессия Ассамблеи в пятницу 27 января.

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