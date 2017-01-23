В понедельник Порошенко прибудет в Эстонию с официальным визитом

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошено в понедельник прибудет в Эстонию с официальным визитом, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

В ходе визита Порошенко встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором. Стороны обсудят отношения между Эстонией и Украиной, ситуацию на востоке Украины, процесс реформ в Украине и ее интеграцию с Европейским союзом, а также предстоящее председательство Эстонии в ЕС.

Премьер-министр Ратас накануне визита высокого гостя заявил, что Украина есть и останется важным партнером для Эстонии.

"Украина есть и останется важным партнером для Эстонии, дела которого имеют для нас существенное значение. Мы вносим свой вклад на благо этой страны как в областях оборонного и экономического сотрудничества, так и в поддержку украинских реформ и вступления в силу визовой свободы с Европейским союзом", — подчеркнул премьер, добавив, что мирное решение конфликта на востоке Украины является крайне важным, и Эстония сделает для этого все от нее зависящее как будущий председатель Европейского союза.

В должность президента Петр Порошенко вступил в июне 2014 года. Его предшественник на посту президента Виктор Янукович приезжал в Эстонию в октябре 2013 года. В 2006 году Таллин посетил президент Виктор Ющенко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.